Краснодар, , 11:19 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жительниц региона с Международным женским днём — 8 Марта, сообщили в пресс-службе главы администрации региона.

8 марта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

Глава региона подчеркнул, что женщины при всех обстоятельствах остаются опорой и надеждой для родных и близких.

«От всей души поздравляю с замечательным весенним праздником всех представительниц прекрасного пола: мам, бабушек, жен, дочек, сестер. Нет такой сферы жизни, где бы вы не проявили ярко свои таланты и способности. Наука, политика, медицина, борьба с преступностью, космос, спорт, творчество — этот перечень бесконечен. В то же время каждая остается заботливой хранительницей очага, надеждой и опорой для родных. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас мужчин, для семьи, для детей», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, к празднику 8 Марта в регионе проходят десятки акций и флешмобов, как в обычном, очном формате, так и онлайн.