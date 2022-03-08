История вопроса

Специальные административные районы (САР) были созданы в РФ в 2018 году. Речь идет о так называемых «внутренних российских офшорах», которые расположились на острове Русский в Приморском крае и полуострове Октябрьский в Калининградской области. Зарегистрированные на этих территориях компании получают налоговые и валютные льготы – так, ставка налога на доходы в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний составит 5%, а ставка налога на прибыль будет льготной.

Регистрироваться в САРах можно за один день. Однако на это имеют право только иностранные компании – они должны вести бизнес в нескольких странах и в РФ в том числе. При регистрации в САР такие компании получают статус международной компании. Однако они обязуются вкладывать в экономику РФ не менее 50 млн рублей в полгода.

Кроме того, третья волна амнистии капитала, направленная на возврат средств из зарубежных юрисдикций на территорию РФ, предполагает, что все участники программы должны перевести свой бизнес в РФ и зарегистрировать свои компании в САРах.

Сюжет содержит новости и комментарии о функционировании специальных административных районов, изменении правил регистрации и налогообложения в САРах, а также об эффекте создания «внутренних офшоров» на экономическое развитие РФ.

