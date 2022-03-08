Ставрополь, 8 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Терские казаки выстроились в огромную букву «Z», выступив в поддержку специальной военной операции России по защите Донбасса.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Казаки на Параде Победы в Ставрополе

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В акции принял участие парадный расчет Терского казачьего войска. На плацу 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка казаки поддержали военнослужащих, которые участвуют в специальной операции по защите мирных жителей Донбасса.

ИА REGNUM сообщало, что ранее казаки Терского казачьего войска собрали и отправили мирным жителям Донбасса 90 тонн гуманитарной помощи в рамках акции «КавкаZ Zа наших».