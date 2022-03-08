Москва, , 11:15 — REGNUM За истекшие сутки в российские медицинские учреждения госпитализировано 3847 пациентов с COVID-19. 8 марта об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Количество госпитализаций незначительно выросло в сравнении с предыдущими сутками (+1,13%). Выздоровели за истекшие сутки после подтверждения новой коронавирусной инфекции более 111 тысяч человек.

Российские медики за прошедшие сутки подтвердили 66 576 новых случаев COVID-19. Умерли от последствий этой инфекции за сутки 649 человек.

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 сокращается с начала марта. Снижение темпов распространения инфекции наблюдается с конца февраля.