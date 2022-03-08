Краснодар, , 11:13 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин объявлено на территории Краснодарского края на период с 8 по 11 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Лавина

Согласно прогнозу, в период с 18:00 8 марта до 18:00 11 марта в горах Краснодарского края, за исключением территории Сочи, выше 1 500 метров будет лавиноопасно.

Спасатели напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности в районах схода лавин: нельзя выходить в горы в снегопад и непогоду, находясь в горах, необходимо следить за изменением погоды. Также, находясь в горах, необходимо знать места возможного схода лавин на маршруте.