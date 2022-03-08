Таллин, , 11:11 — REGNUM Более ста беженцев с Украины размещены для проживания в Пайде — небольшом провинциальном городке в центре Эстонии. Об этом сообщили в своем репортаже с места событий журналисты гостелерадиовещания Эстонии ERR.

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Среди беженцев — учительница английского языка из Киева Любовь. Она признала, что все происходящее на Украине для нее стало подобно удару молнии.

В Пайде беженцев разместили в помещении художественной школы, которое временно переоборудовано в центр для беженцев.

«Начали мы с того, что установили здесь 40 кроватей, рассортировали все эти пожертвованные вещи. Затем продумали, где разместить женщин, где разместить детей, где разместить матерей с совсем еще младенцами», — рассказала участница женского ополчения Эстонии Naiskodukaitse Сийри Ситска.

«Чему вас научила только что завершившаяся спасательная операция?», — поинтересовался журналист у волонтеров.

«Это показывает, насколько хрупкой может быть жизнь, как важно беречь жизнь и насколько мы действительно важны друг для друга. И что в мире никогда не должны происходить вещи, подобные тем, что происходят сейчас», — ответила врач Ярвамааской больницы Маарья Браузе, участвовавшая в операции по вывозу беженцев из Украины через Польшу в центральную Эстонию.