Киев, 8 марта 2022, 11:08 — REGNUM 7 марта армия России с помощью высокоточного оружия уничтожила аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира. Об этом 8 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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С начала военной спецоперации ВС РФ уничтожили почти 2,5 тыс. военных объектов Украины.
Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины.
Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 124 ЗРК ПВО С-300, «Бук М-1», «Оса», 79 радиолокационных станций.
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