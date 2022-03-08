Краснодар, 8 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Несколько тысяч жителей Краснодара остались без воды вечером 7 марта, завершить работы по восстановлению водоснабжения планируется к 12:00 8 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

(сс) Maska999 Краснодар

Как уточняют «Кубанские новости», подача воды была прекращена около 23:00 7 марта из-за по адресам: улицы Гудимы, Ленина, Коммунаров, Орджоникидзе, Суворова, Железнодорожная, Вишняковой, Гоголя, Карасунская, Базовская, Дмитриевская дамба, пер. Тракторный.

В зону отключения попали жители 16 многоэтажек и восьми частных домов, всего 6,6 тыс. человек.