Киев, 8 марта 2022, 11:03 — REGNUM С начала военной спецоперации ВС РФ уничтожили почти 2,5 тыс. военных объектов Украины. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Отмечается, что всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины.
Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 124 ЗРК ПВО С-300, «Бук М-1», «Оса», 79 радиолокационных станций.
Также уничтожены 866 танков и других боевых бронированных машин, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 91 реактивная система залпового огня, 634 единицы военной автомобильной спецтехники, 81 беспилотный летательный аппарат.
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