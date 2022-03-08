Киев, , 10:59 — REGNUM Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из украинских городов. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Отмечается, что в целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов 8 марта с 10:00 мск вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Сум, Чернигова, Харькова, Мариуполя.

Между тем, группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Кременная, Борсонино, Варваровка, Пшеничное, Песчаное, Епифановка, Белогоровка, Новодружевск. Продвижение составило 9 км.

Подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над кварталом Осавиахим в Мариуполе.

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