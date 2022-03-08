Кетченеровский район, Калмыкия, 8 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Калмыкии один человек пострадал в ночном ДТП с коровой, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС России 8 марта.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария случилась примерно в 2:40 мск в Кетченеровском районе. На участке трассы Р-22 «Каспий» водитель легкового автомобиля наехал на животное (крупный рогатый скот). В результате столкновения пострадал один человек.

На месте происшествия работали сотрудники Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона.