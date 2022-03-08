Воронеж, , 10:58 — REGNUM С Международным женским днём поздравили жительниц Воронежской области губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер областной думы Владимир Нетёсов 8 марта, сообщила пресс-служба правительства области.

Цветы к 8 марта Яна Качурина © ИА REGNUM

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«Милые, ненаглядные и самые красивые воронежские женщины! В этот день хочется думать и говорить обо всем хорошем и возвышенном, чем вы наполняете каждую минуту нашей жизни. И за что мы не перестаем вас благодарить. Пусть не так часто произносим это вслух, но, поверьте, мысленно всегда преклоняемся перед вами», — говорится в поздравлении.

«Пусть же в ваших судьбах она наступает как можно реже. Пусть только яркие солнечные лучи освещают вашу дорогу счастья, по которой, нежно держа за руку, вас ведет надежный спутник. Будьте всегда любимы, дорогие наши!» — говорится в поздравлении.

По данным Воронежстата, на начало 2021 года в Воронежской области было зарегистрировано 1 248,1 тыс. женщин, их доля в общей численности населения составляет 54,1%.