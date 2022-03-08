Киев, , 10:57 — REGNUM Группу из девяти человек, в составе которой, предположительно, были сын и внук известной советской и молдавской певицы Софии Ротару, задержала при попытке сбежать с Украины в Молдавию украинская погранслужба. Об этом 8 марта сообщает украинское издание «Страна.ua».

София Ротару Sofiarotaru.com

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По информации издания, названная группа была задержана около города Могилев-Подольский за попытку незаконного проникновения украинской границы.

«Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый «поводырь» — гражданин Молдовы. В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко — сына и внука известной певицы Софии Ротару», — говорится в сообщении.

Также издание в своем телеграм-канале опубликовало фотографии паспортов обоих указанных мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Коншенков рассказал, что за последние 24 часа авиация Воздушно-космических сил России в ходе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса уничтожила 158 военных объектов Украины.