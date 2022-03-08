Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 10:57 — REGNUM В ямальском городе Губкинский 8 марта ликвидировали пожар в деревянном многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Пожар

Предварительно установлено, что возгорание произошло в туалете одной из квартир дома 14, в седьмом микрорайоне. Пожарные эвакуировали шестерых взрослых и четырёх детей. Погибших и пострадавших нет.

Выгорело 750 кв. м — две трети дома. Пожар ликвидировали 45 сотрудников МЧС и семь спецмашин.

В группе «Губкинский — город мечты» социальной сети «ВКонтакте» объявлен сбор помощи погорельцам. Принимаются одеяла, подушки, постельное белье, вещи первой необходимости, мужские вещи, носки, канцелярия для детей и другое.

«Хочу сказать огромное спасибо пожарным нашего города. Наш праздник начался совсем не празднично, горело соседнее общежитие, находящееся совсем рядом. Был страшный ветер и холод, мы боялись, что огонь дойдёт и до нас. Не спали всю ночь. Спасибо вам огромное за ваш труд. Видела собственными глазами, как уходили в скорую, и как они, бедные, надышались и замёрзли. Огромное человеческое спасибо вам!», — написали губкинцы в адрес огнеборцев, тушивших пожар.