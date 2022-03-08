Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM Прокуратура Ростовской области начала проверку после смертельного ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура Ysia.ru

«Проводятся проверки соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, организации перевозки пассажиров, а также взят на контроль ход процессуальных проверок, организованных правоохранительным органом», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в результате ДТП на 269-м километре автодороги погибли четыре человека. Водитель Volkswagen Passat, предположительно, выехав на встречную полосу столкнулся с автобусом, следовавшим из Москвы в Волгодонск. В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки. Спустя 20 мин на этом участке трассы водитель Renault Logan столкнулась с остановившимся перед ДТП грузовиком «КамАЗ». В результате погибли две пассажирки легкового автомобиля.

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