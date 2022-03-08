Донецк, , 10:55 — REGNUM Более 700 человек будут эвакуированы из Ясиноватой и Горловки в ДНР в Южную Осетию и Россию. Об этом сообщил 8 марта штаб территориальной обороны ДНР.

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«8 марта из Ясиноватой в Южную Осетию будут эвакуированы 155 человек, из Горловки на территорию РФ — 560 человек, из них — 236 детей. В пункте временного размещения в Новоазовском районе находятся 153 человека, эвакуированные из Мариуполя и населенных пунктов пригородной зоны», — отмечается в сообщении.

Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол».