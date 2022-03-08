Москва, , 10:54 — REGNUM О ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) России по защите республик Донбасса рассказал 8 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Коншенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружевск, Белогоровка. Продвижение составило девять километров.

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осавиахим в Мариуполе.

В течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины. 7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира. Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины.

Также выведены из строя: два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходных огневых установки «Бук М-1», четыре пункта управления, две радиолокационных станции, девять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 79 радиолокационных станций.

Уничтожены: 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат.

Конашенков В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё более 4,5 тыс. мирных жителей Донбасса пересекли границу с Россией