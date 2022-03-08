Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM Ещё более 4,5 тыс. мирных жителей Донбасса пересекли границу с Россией, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 8 марта.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 4500 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области задействовано около 100 пунктов временного размещения, где приют нашли более 6 тыс. беженцев из Донбасса.

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