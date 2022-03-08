Москва, , 10:47 — REGNUM За последние 24 часа авиация Воздушно-космических сил России в ходе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса уничтожила 158 военных объектов Украины. Об этом 8 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Коншенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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«В течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины», — сказал он.

Также официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что 7 марта высокоточным оружием большой дальности был выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира и добавил, что истребительной авиацией ВКС России в воздухе за это время было сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины.

Кроме того, Конашенков отметил, что также были выведены из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходных огневых установки «Бук М-1», четыре пункта управления, две радиолокационных станции, девять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Коншенков рассказал, что с 10:00 мск 8 марта в районе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из пяти городов Украины.