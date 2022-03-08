Лондон, 8 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. При открытии торгов на бирже во вторник, 8 марта, цена на газ в Европе превысила отметку $3200 за тысячу кубометров. Это 8 марта следует из данных лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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По информации торговой площадки, при открытии торгов стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила свыше $3200 за тысячу кубометров.

Отметим, накануне стоимости голубого топлива в Европе впервые достигла почти $3900 за тысячу кубометров.