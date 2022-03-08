Москва, 8 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Предстоящая видеопрезентация новых устройств американской компании Apple не доступна на территории России. Об этом свидетельствуют данные сайта и YouTube-канала Apple.

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Компания Apple проведёт презентацию новых устройств 8 марта в 21:00 по московскому времени. Мероприятие будет транслироваться на сайте и официальном YouTube-канале компании.

Информация о предстоящей трансляции также отображается на сайте и YouTube-канале компании. Однако эти сообщения скрываются для интернет-пользователей из России. При попытке перехода на предстоящую трансляцию на YouTube-канале Apple по прямой ссылке появляется сообщение: «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране».

Напомним, 1 марта в Apple заявили об остановке продажи своих товаров в России. Американская компания приняла это решение вслед за вводом новых антироссийских санкций правительством США.