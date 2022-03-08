Таллин, , 10:21 — REGNUM Торгующие электроникой магазины Эстонии отмечают бурный рост продаж различных устройств, позволяющих смотреть телевидение через интернет. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV в своем репортаже.

По словам продавцов, устройства для просмотра телевидения через интернет стали активно покупать после того, как в Эстонии запретили трансляцию российских каналов.

«Медиабоксы, позволяющие смотреть каналы через интернет, потоковые платформы — здесь у нас наблюдается довольно значительный рост продаж. Люди объясняют покупки тем, что хотят смотреть те каналы, которые закрыли», — сообщила руководитель розничной торговли Euronics Кайди Кельт.

По ее словам, продажи увеличились более чем в два раза.

«Сейчас довольно большой рост продаж устройств, помогающих смотреть телеканалы через интернет. Растут и продажи радиоприемников. Мы предполагаем, что эти радиоприемники отправляют родителям, бабушкам и дедушкам (живущим рядом с Россией и имеющим возможность ловить радиосигнал оттуда — прим. ИА REGNUM)», — сказал руководитель маркетинговых проектов Expert Майрон Пихор.