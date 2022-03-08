Калуга, , 10:35 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 8 марта поздравил женщин с Международным женским днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Этот праздник каждый год открывает для нас весну. Мы все с нетерпением ждём пробуждения природы и ярких солнечных дней. И неслучайно именно с женщинами связаны наши главные надежды. В современном обществе у вас много возможностей реализовать себя, раскрыть свои лучшие качества и таланты. Ваши ответственность, трудолюбие, преданность профессии — пример для многих мужчин. И в то же время вы сохраняете очарование, нежность, красоту, остаётесь любящими матерями и жёнами, заботливыми дочерями и верными подругами. От всей души желаю вам доброго здоровья, внутренней гармонии, благополучия и счастья, — сказал Владислав Шапша.

По информации Калугастата, в Калужской области насчитывается более 536 тыс. женщин — 53,6% от общей численности населения региона. Большая часть женского населения проживает в городской местности (76,8%), 23,2% — в сельской. На 1000 мужчин области приходилось 1154 женщины. Среднестатистической женщине Калужской области 44,7 лет (для сравнения: средний возраст женщины РФ — 42,9, ЦФО — 44,6 лет), она старше среднестатистического мужчины на 5,9 лет. В 2021 году 7020 женщин вступили в брак. Чаще всего женщины заключали брак в возрасте 20−24 лет, впервые — чаще в 24 года. Самой юной невесте области было 16 лет, самой возрастной — 82 года. В 2021 году у калужских женщин родилось 8634 ребёнка, 76 из них двойни и одна тройня.

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