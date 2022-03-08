Москва, , 10:16 — REGNUM Облачная погода, местами — снег ожидаются в Москве 8 марта, температура воздуха будет до — 4 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

Температура в столице от — 2 до — 4, по области — от — 1 до — 6 градусов.

Ближе к вечеру снег закончится, а температура продолжит понижаться. Ветер будет северо-восточный 5−10 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.