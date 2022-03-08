Колумбус, США, 8 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» переиграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой гостей со счетом 4:5.

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Илья Михеев (9-я минута), Митчелл Марнер (15-я), Остон Мэттьюс (18-я), Александр Керфут (45-я) и Майкл Бантинг (52-я).

У «Коламбуса» голами отметились Шон Курали (22-я), датский нападающий Оливер Бьёркстранд (39-я, при игре 4×4), Джек Рословик (43-я, в большинстве) и Патрик Лайне (60-я, при игре 6×5).

Российские форвард и защитник «Блю Джекетс» Егор Чинахов и Владислав Гавриков, а также российский защитник «Торонто» Илья Любушкин не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 9 марта дома сыграет с клубом «Сиэтл Кракен», а «Коламбус» 11 марта на выезде встретится с командой «Нью-Йорк Айлендерс».