Москва, , 10:02 — REGNUM Владимир Зеленский обязан лично любой ценой остановить кровопролитие на Украине и достичь с Россией мирного соглашения. С таким призывом к нему 8 марта обратился экс-президент Украины Виктор Янукович.

Виктор Янукович ВАДИМ ЧУПРИНА

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России», — приводит текст обращения Януковича РИА Новости.

Также бывший президент Украины отметил, что за это Зеленскому будут благодарны украинский народ и партнеры Киева на Западе.

Как сообщало ИА REGNUM, новые кадры ночного боевого применения ударных вертолетов Ка-52 обнародовало 8 марта Минобороны России.