Донецк, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 39 раз открывали огонь по ДНР, в том числе из РСЗО. Об этом 8 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Украинские войска применяли в том числе РСЗО, артиллерию 122 мм, а также минометы 120 мм и 82 мм. В общей сложности за сутки по ДНР выпущены 903 единицы боеприпасов, отмечается в сообщении.

За сутки в ДНР пострадали четыре мирных жителя, повреждены 12 домостроений и 5 объектов гражданской инфраструктуры.