Москва, , 09:54 — REGNUM Компания Valve восстановила доступ российских пользователей к видеоиграм, ранее приобретённым ими в цифровом магазине Steam. Об этом сообщает портал SteamDB.

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Ранее некоторые игровые издательства, включая Microsoft, Electronic Arts и Activision Blizzard, объявили о приостановке продаж в России и Белоруссии цифровых и физических копий видеоигр. При этом у российских пользователей должен был сохраниться доступ к уже купленным на цифровых носителях играх.

В ночь с 7 на 8 марта игры этих издательств были убраны из продажи в Steam для российских пользователей. Вместе с этим игроки начали сообщать о невозможности запуска через Steam игр, приобретённых ранее.

В SteamDB сообщили, что эта проблема могла возникнуть из-за непреднамеренной ошибки. Позже российские и белорусские игроки вновь получили возможность запуска игр через Steam.

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