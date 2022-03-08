Москва, , 09:43 — REGNUM Названы способы грамотно вести бюджет в условиях снижения курса рубля, пишут «Известия».

Зарплата Ника Егорова

Так, следует сократить расходы на излишества, лучше тратить средства на самообразование, облигации или на недвижимость. Самое же главное — сохранить рассудительность, считает инвестор и психолог Ксения Аверс.

Она отмечает, что спокойствие поможет избежать ошибок и сохранить текущий капитал.

При этоом руководитель компании «Содействие» Алексей Лашко рекомендует снизить кредитную нагрузку и попробовать отслеживать свои траты, сопоставляя их с финансовыми возможностями.