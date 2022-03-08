Москва, , 09:42 — REGNUM На Украине существовала сеть более чем из 30 биологических лабораторий, заказчиком работ для которой было Управление минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA), где могли вестись работы по созданию биологического оружия. Об это 7 марта сообщил на брифинге в Минобороны России начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

Биологическая угроза Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные (полученные Россией ходе спецоперации) документы подтверждают, что минздрав Украины поставил задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях», — сказал он.

Также начальник войск РХБЗ ВС России отметил, что из полученных российскими военными документов также следует, что биоагенты должны быть уничтожены окончательно и добавил, что, по всей видимости, все необходимое для реализации продолжения биологической программы уже вывезено с Украины.

Кроме того, Кириллов уточнил, что из проанализированных документов стало известно, что украинские биолаборатории по заказу DTRA вели работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской лаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллёза и дизентерии в лабораториях Харькова и Полтавы. При этом проводились работы по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии.

Кроме того, отмечается, что, очевидно, что в Пентагоне понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено, что Украина и США нарушили Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия. И именно поэтому и было принято решение уничтожить биоагенты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что надеется найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, а также ДНР и ЛНР.