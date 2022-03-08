Москва, , 09:40 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил жительниц страны с Международным женским днем, телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Примите сердечные поздравления с Международным женским днем. 8 Марта — особенный праздник, озаренный женскими улыбками, красотой и обаянием. В этот день искренние слова признательности и восхищения посвящены прекрасной половине человечества. Тем, кто заботой, поддержкой, мудростью помогает мужчинам добиваться успехов, вдохновляет на новые свершения, делает этот мир гармоничнее, добрее, ярче», — отмечается в сообщении.

Он пожелал, чтобы в жизни было больше наполненных приятными мгновениями и радостью дней.