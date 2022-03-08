Чита, , 09:37 — REGNUM В преддверии Международного женского дня сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения регионального УМВД и Управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю останавливали женщин-водителей не для проверки документов, а для поздравлений. Подробности сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

8 марта Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Автоинспекторы напоминали водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, использовании ремней безопасности, а при перевозке детей в возрасте до 7 лет — специальных удерживающих устройств.

Сотрудники УФССП отметили, что представительницы прекрасной половины человечества являются хранительницами домашнего очага и, чтобы в семейном кругу всегда царили счастье и благополучие, призывали быть законопослушными и учить несовершеннолетних детей-пешеходов правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.

Участники акции вместе с букетами цветов подарили женщинам-водителям памятные сувениры и пожелали приятных безаварийных поездок.

Напомним, аналогичная акция проводилась и в других российских городах, например — в Барнауле. Редакция ИА REGNUM ведёт праздничную трансляцию.

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