Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Разведка США назвала Россию главным будущим соперником страны в сфере оружия массового уничтожения, говорится в докладе аппарата директора американской Национальной разведки об имеющихся для страны угрозах.

Документ разработан на основе данных на 21 января 2022 г. Он обнародован в преддверии запланированных на 8 марта слушаний в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

«Согласно нашим оценкам, Россия в обозримом будущем останется крупнейшим и обладающим наибольшими возможностями соперником США с точки зрения оружия массового уничтожения, так как расширяет и совершенствует ядерный арсенал и наращивает возможности стратегических и нестратегических вооружений», — отмечается в докладе, передает ТАСС.

В документе указано, что РФ считает, что она должна иметь ядерное оружие на тот случай, если произойдет потенциальный конфликт с США и НАТО.