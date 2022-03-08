Киев, , 09:19 — REGNUM Украинские СМИ сообщили о задержании на украино-молдавской границе группы из 9-ти человек, в том числе, предположительно, сына и внука певицы Софии Ротару.

София Ротару Sofiarotaru.com

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По данным «Страна.ua», они задержаны у города Могилев-Подольский за попытку незаконно пересечь госграницу Украины.

«Среди задержанных — 8 украинцев призывного возраста и так называемый «поводырь». … В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко — сына и внука известной певицы Софии Ротару», — пишет издание.