Москва, , 09:17 — REGNUM Российское представительство японской компании Yamaha Music работает в штатном режиме. 7 марта об этом сообщается на сайте компании.

Рояль фирмы Yamaha Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В последнее время стала появляться недостоверная информация, касающаяся деятельности ООО «Ямаха Мюзик» на территории Российской Федерации. Настоящим сообщением информируем, что российское представительство Yamaha Music работает в штатном режиме», — заявили в компании.

В сообщении подчёркивается, что любые задержки с поставками оборудования компании объясняются логистическими сложностями.

Yamaha Music является дочерним подразделением японской компании Yamaha Corporation. Корпорация занимается производством акустических систем, музыкальных инструментов и другого аудиооборудования.