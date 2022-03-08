Москва, 8 марта 2022, 09:17 — REGNUM Российское представительство японской компании Yamaha Music работает в штатном режиме. 7 марта об этом сообщается на сайте компании.
«В последнее время стала появляться недостоверная информация, касающаяся деятельности ООО «Ямаха Мюзик» на территории Российской Федерации. Настоящим сообщением информируем, что российское представительство Yamaha Music работает в штатном режиме», — заявили в компании.
В сообщении подчёркивается, что любые задержки с поставками оборудования компании объясняются логистическими сложностями.
Yamaha Music является дочерним подразделением японской компании Yamaha Corporation. Корпорация занимается производством акустических систем, музыкальных инструментов и другого аудиооборудования.