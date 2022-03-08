Черновцы, Украина, 20 апреля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Сотруднику территориального центра комплектации (военкомата) Черновицкой области, приехавшему в село Черногузы, чтобы вручить повестки, пришлось применить оружие, отбиваясь от толпы напавших на него жителей. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ТЦК.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

«Автомобиль представителя ТЦК и СП был заблокирован, к нему применялись силы и угрозы», — проинформировал военкомат.

Отмечается, что военному пришлось защищать свою жизнь и здоровье, для этого он стрелял в землю. В ходе инцидента никто не пострадал, сотрудник ТЦК вызвал полицию. Правоохранители и военкомат выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля в Киеве днём на сотрудников военкомата напал мужчина с ножом. Они остановили мужчину и разговаривали с ним, когда подошёл прохожий, ударил одного из военных, а потом стал угрожать им ножом. Нападавшего задержала полиция.

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк 8 апреля обвинил жителей Украины в том, что они презирают сотрудников военкоматов. По его словам, началась травля военкомов, люди нападают на них. Генерал признал, что ТЦК нередко работают с нарушениями, но назвал недопустимым такое негативное отношение к ним.