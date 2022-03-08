п. Лесной, 8 марта 2022, 09:15 — REGNUM Алтайский край стал одним из многих регионов России, куда стали прибывать беженцы из Луганской и Донецкой народных республик. Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводят не только процессуальные действия, опрашивая людей и фиксируя преступления, которым они подвергались на территории республик, но и оказывают гуманитарную помощь. Подробности сообщает сайт ведомства.

Девочка Алёна прибыла в Алтайский край из ЛНР
Девочка Алёна прибыла в Алтайский край из ЛНР
СКР

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

На прошлой неделе в Первомайский район приехала семья из Луганской Народной Республики — 28-летняя Дарья со своим мужем Михаилом и двумя детьми 4-летней Алёной и 9-летним Вячеславом. Для выезда по гуманитарному коридору в Российскую Федерацию у них было всего несколько часов, поэтому взяли только самое необходимое — документы и вещи на первое время.

Оказавшись в Алтайском крае, они разместились у родителей мужа в небольшом домике в поселке Лесном. Узнав, что семья нуждается в вещах, сотрудники ведомства организовали срочный сбор помощи: офицеры собрали одежду, обувь для детей и их родителей, игрушки, продукты питания и денежные средства. Кроме того, узнав о мечте ребятишек, следователи решили ее исполнить, купив для Вячеслава планшет, а для Алёны — мольберт для рисования.

Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю идут на помошь беженцам из ЛНР
Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю идут на помошь беженцам из ЛНР
СКР

Накануне, 7 марта, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Игорь Колесниченко, руководитель Новоалтайского межрайонного следственного отдела и следователь отдела, старший помощник руководителя следственного управления приехали в гости к семье, чтобы вручить собранные вещи, продукты и подарки, а также поздравить мамть и дочь с наступающим праздником 8 Марта.

Дарья и Михаил тепло приняли сотрудников следственного управления, поблагодарив за оказанную помощь, а дети очень обрадовались подаркам и игрушкам. В беседе с офицерами взрослые рассказали о том, что им пришлось пережить.

С 2014 года Даша одна растила детей, пока не познакомилась с Михаилом, который, несмотря на военные действия, приехал к любимой женщине в небольшой поселок Луганской области и стал помогать.

Сотрудники СКР и семья из Луганской Народной Республики в принимает помощь в Алтайском крае
Сотрудники СКР и семья из Луганской Народной Республики в принимает помощь в Алтайском крае
СКР

«Отсутствие продуктов, света, воды и денег, а еще постоянные бомбежки и обстрелы… Не передать словами, что пришлось пережить людям! Однако все эти лишения не смогли сломить дух этих поистине героических людей, озлобить и сделать черствыми их души. И теперь вдали от дома за несколько тысяч километров им надо научиться жить мирной и спокойной жизнью. Офицеры ведомства взяли на себя обязательство оказывать всестороннюю помощь семье — от решения жилищных до бытовых вопросов», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Девочка Алёна прибыла в Алтайский край из ЛНР
Девочка Алёна прибыла в Алтайский край из ЛНР
СКР

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине.

Читайте также: Военная спецоперация России на Украине — трансляция