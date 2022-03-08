Челябинск, , 09:10 — REGNUM Застрявших на Украине хоккеистов из Челябинской области вывезли из Херсона в Крым. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Хоккеист

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Уральцы играли в украинской команде «Днепр» по контракту. Глава Южного Урала Алексей Текслер обратился к своему севастопольскому коллеге Михаилу Развожаеву. В результате игроков эвакуировали с Украины. В этом деле был задействован Черноморский флот.

Эвакуированных разместят в одной из гостиниц. Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля на Украине проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации.