Донецк, , 09:07 — REGNUM Украинские нацисты не выпускают из Мариуполя мирных жителей, прикрываясь ими, как живым щитом, а также открывают огонь по тем из них, кто пытается покинуть город. Об этом 7 марта рассказали в эфире RT сумевшие выйти из Мариуполя мирные граждане.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их словам, в оккупированном нацистами городе тяжелая обстановка и жители Мариуполя из-за отсутствия в домах электричества и газа вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах, а киевские боевики их разгоняют.

Также людям приходится прятаться в подвалах, а по тем, кто пытается выйти из дома, украинские националисты открывают огонь. При этом люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: «Не стреляйте, здесь дети!». Однако, нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с такими надписями разворачивают свои огневые точки.

Кроме того, вышедшие из Мариуполя рассказали, что им в спину был открыт огонь с украинской стороны, включая артиллерию, и им пришлось лежать в течение полтора часов и только затем они сумели добраться до позиций российских войск, где находятся в безопасности.

При этом сумевшие уйти из города отметили, что украинских нацистов не интересуют жизни ни взрослых, ни детей, а за мирных жителей переживают только российские военные, которые сегодня сражаются не только за будущее детей России, но и за настоящее детей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после освобождения территории республики власти ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Половинкино.