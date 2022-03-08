Москва, , 09:05 — REGNUM Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро рассказал, какие подарки к 8 Марта наиболее популярны в этом году.

8 марта Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, на первом месте в этом году среди подарков будут цветы, передает RT.

«Это универсальный подарок вне зависимости от политико-экономической обстановки в стране и в мире. Цветы являются символьным подарком и относительно доступным», — отметил он.

Кондитерские изделия также займут «одну из лидирующих точек в этом концепте», чего не было уже долгие годы.

«Боязнь роста цен и желание потратить деньги на, возможно, иные необходимые покупки, скорее всего, приведут в этом году к тому, что ожидания, которые были месяц назад, несколько изменятся», — считает он.