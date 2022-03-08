Луганск, 8 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. После освобождения территории республики власти ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Половинкино, сообщила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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"Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, прятали где-то рядом», — заявила она РИА Новости.

«Теперь наша цель — как только освободят, первое — едем в Половинкино. С теми людьми, которые там сидели, которых там пытали, убивали, над головами стреляли. Они это все видели, знают, мы поедем и посмотрим», — рассказала она.