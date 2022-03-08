Москва, , 08:54 — REGNUM Вечером 6 марта на восточной окраине Мариуполя группа украинских неонацистов из нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в составе около 20−25 автоматчиков, прикрываясь 150 мирными жителями пыталась выйти из города и убила четверых из них, столкнувшись с бойцами Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вчера (6 марта — ред.), около 17 часов московского времени, на проспекте Победы Мариуполя, военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, в качестве «живого щита», — рассказал он.

Также Конашенков уточнил, что, обнаружив бойцов НМ ДНР, украинские нацисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан.

«В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четверо и ранено пять мирных граждан», — уточнил официальный представитель Минобороны РФ.

Также он уточнил, что после этого гражданские лица были выведены из зоны боевых действий и им была оказана необходимая помощь.

Этот случай является новым свидетельством террористической тактики неонацистских батальонов на Украине, а также ярким примером использования тактики «живого щита» и того, что киевские власти не контролируют неонацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила о введении санкций против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины.