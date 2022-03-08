Париж, 8 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Французский разработчик и издатель видеоигр Ubisoft приостановил продажи физических и цифровых копий видеоигр в России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Sergey Galyonkin Стенд Ubisoft на E3 2018

В компании не предоставили никакой более подробной информации. Один из офисов Ubisoft расположен в Москве.

Компания Ubisoft является одним из крупнейших издателей видеоигр в Европе. Её принадлежат игры серий Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs и других.

Ранее продажи видеоигр и игровых приставок в России приостановили Electronic Arts, Activision Blizzard, Microsoft, Epic Games, Nintendo и другие компании из стран, правительства которых ввели антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине.