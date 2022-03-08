Донецк, , 08:39 — REGNUM Церемония прощания с легендарным комбатом «Спарты» Владимиром Жогой (Вохой), который погиб 5 марта, прикрывая коридор из Волновахи для вывода мирных жителей, прошла 7 марта в Донецке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Проститься с погибшим комбатом «Спарты» пришло большое количество жителей Донецка, которые принесли ему цветы.

Также ранее президент России Владимир Путин присвоил ему посмертно «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга» звание Героя Российской Федерации, а глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил Жогу посмертно «Золотой Звездой» Героя ДНР.

Отметим, Владимир Жога родился в 1993 году в Донецке и с 20 лет участвовал в отрядах самообороны, неоднократно получал ранения. После гибели в 2016 году Арсена Павлова (Моторола) возглавил отряд «Спарта», несмотря на то, что на тот момент ему было всего 23 года, а в отряде служили и более опытные и старшие ополченцы, в том числе — его родной отец. Погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, когда обеспечивал выход из зоны боевых действий около 300 мирных жителей.