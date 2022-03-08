Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий главу Белого дома Джо Байдена и заявления украинской армии о ходе российской спецоперации.

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Трамп-младший опубликовал фотографию Байдена с подписью «81 млн голосов», напоминая об официальных итогах прошлых президентских выборов в Штатах, а также три кадра, связанные с ситуацией на Украине.

На первом изображен военный пилот с подписью «призрак Киева», который, как утверждает Киев, не представляя никаких доказательств, якобы отличился в воздушных боях с ВКС России, передает РИА Новости.

На II кадре — вид на остров Змеиный, на котором, по утверждению Владимира Зеленского, во время российской спецоперации погибли все находившиеся на острове 13 пограничников, они посмертно удостоены звания Героя Украины. Однако, как позднее сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, 82 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и сдались подразделению российских Вооруженных Сил.

На III фото — украинская модель Анастасия Ленна с оружием в руках, которая в 2015 г. представляла страну на конкурсе красоты Miss Grand Int. По утверждению ряда западных СМИ, снимок показывает, что девушка, вероятно, вступила в ряды ВС. На самом же деле фото сделано еще до начала российской спецоперации, а в руках у Ленны — автомат для игры в страйкбол, на что также обратил внимание Трамп-младший.