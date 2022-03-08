Салехард, , 08:33 — REGNUM Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил «уникальных и неповторимых северяночек» с Международным женским днём. Тёплые слова в адрес женщин Ямала он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На Дне оленевода Пресс-служба губернатора ЯНАО

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

» Дорогие северяночки, от всего сердца поздравляю вас с восьмым марта! Каждая из вас уникальна и неповторима. Но объединяет вас одно — где бы вы ни работали и чем бы ни занимались, вы всё делаете с душевным теплом и любовью. Спасибо вам за это! Желаю каждой из вас крепкого здоровья, счастья, любви и заботы родных и близких. С праздником!», — поблагодарил землячек Дмитрий Артюхов.

И добавил пожелания весеннего настроения, улыбок, цветов, крепкого здоровья и исполнения задуманного.