Донецк, , 08:32 — REGNUM 8 марта в 06:00 ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 4 мины калибром 120 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что под контроль ЛНР всего перешло 54 населенных пункта, которые контролировались ВСУ, сообщила Народная милиция ЛНР.

«В ходе наступательных действий в период с 5 по 8 марта подразделениями Народной милиции освобождены 8 населенных пунктов республики. Всего под контроль ЛНР перешло уже 54 населенных пункта, находившихся под украинской оккупацией», — отмечается в сообщении.

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