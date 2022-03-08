Пекин, , 08:15 — REGNUM Специалисты Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) приступили к финальному этапу подготовки к запуску экспериментального спутника «Тянькунь-2». Об этом пишет газета China Daily.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

О планах крупного оборонного подрядчика рассказала старший научный сотрудник проекта Ма Цзе. Новый спутник станет преемником космического аппарата «Тянькунь-1», запущенного в марте 2017 года.

«Тянькунь-2» будет отличаться от предыдущей версии более компактными размерами. Также спутник будет значительно дешевле в производстве и эксплуатации.

Космический аппарат «Тянькунь-2» будет использоваться для тестирования новых технологий в сфере дистанционного зондирования и связи. Его предшественник за пять лет работы на околоземной орбите провёл более 7300 тестовых сеансов связи и передал на Землю более 80 гигабайт данных.

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