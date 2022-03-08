Москва, 8 марта 2022, 08:09 — REGNUM Анна Черкашина — глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — выразила мнение, что штамм коронавируса «Дельта» может полностью исчезнуть в России.
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«Мы уже наблюдали такое развитие событий на примере вытеснения всех предыдущих подлиний коронавируса SARS-CoV-2 геновариантом «дельта», — заявила она, передает ТАСС.
Роспотребнадзор занимается постоянным мониторингом циркуляции вариантов вируса в стране. Доля штамма «Омикрон» среди выявляемых случаев заражения превысила 95%, по данным на 1 марта.