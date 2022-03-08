Москва, , 08:05 — REGNUM В своем видеообращении к женщинам по поводу Международного женского дня президент России Владимир Путин предложил установить новые выплаты на детей в возрасте 8−16 лет для семей с низким доходом.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

По словам российского лидера, государство будет делать все необходимое для того, чтобы поддерживать детей, так как это одно из его приоритетных направлений.

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сказал Путин.

Также он уточнил, что такое решение начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты указанными семьями будут получены в мае.

Кроме того, российский президент напомнил, что в РФ уже установлены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами для детей в возрасте семи лет включительно, а также получают помощь на детей 8−16 лет воспитывающие из в одиночку родители.

Помимо этого, Путин поздравил жительниц России с Международным женским днем, пожелав им, чтобы они были окружены вниманием и душевным теплом близких людей, также чтобы к ним возвращались доброта и участие, которым они щедро одаривают семьи, детей, внуков, коллег и друзей.